Huff av meg, Dag Thorbjørnsen. Synes virkelig synd på deg. Tenk at de stenger noen veier i Kristiansand noen timer pga sykkeløp.

Sykkelløp er en stor sport i Europa med store løp som tour de France med blant annet mange stengte veier der også, og stort folkeliv.

Du skriver at du blir fratatt rettigheter til å bevege deg fritt. Hvorfor skal du bruke bil akkurat i den perioden sykkelløpet pågår? Det går vel an å bruke beina de få timene.

Jeg mener vi er heldige som får Tour of Norway til Kristiansand. Det er en fantastisk reklame for Kristiansand og Sørlandet, og det er faktisk mange folk som liker å følge touren på tv.

En skal glede seg over at Kristiansand er en aktiv by om sommeren, med diverse sportsarrangementer, konserter, cruiseanløp og mye liv i byen og sentrum. Det skaper liv og gjør at vi får større stolthet av vår landsdel.

Når det gjelder stengte veier og vansker med å komme seg rundt i byen noen få timer, går det an å planlegge litt og bruke haue.

Hilsen Eivind Ribe

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.