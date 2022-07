I lengre tid har folk flest vært mektig irritert over svimlende strømpriser, og ikke minst urettferdigheten i prisforskjellene mellom ulike landsdeler.

Her er noen tilfeldig valgte priser, sakset fra tirsdag 12.07.:

LOS per kWt: Kristiansand 382,85 øre; Oslo og Bergen 235,08 øre; Trondheim 002,31 øre og Tromsø 01,85 øre, og fra strømsiden til Forbrukerrådet er det plukket ut to tilfeldige timer: kl 06:00 - kl. 07:00 / kl 19:00 - kl 20:00 med følgende priser per kWt: Kristiansand kr 3,37 / kr 4,44; Oslo og Bergen kr 2,40 / 2,32; Trondheim og Tromsø kr 0,02 / kr 0,02.

Hva galt har vi gjort, vi som bor lengst sør i kongeriget? Hvorfor skal vi sponse kablene til hele Europa? Nå må møndighedane sannelig gribe inn. Det er på tide med samordning av spotprisene over hele vårt langstrakte land. Hvor ble det av de fagre valgløftene? Tiltakene med «strømstøtte», noe regjeringen midlertidig har innført, er peanøtter. På tide at våre politikere viser muskler og reduserer både nettleie og andre avgifter og ikke minst faste høye spotpriser. Nå er det på tide det innføres likelydende og rimeligere strømtilbud for folk flest, «by og land – hand i hand» …!

Det snakkes og skrives en masse om kapasitet og overføringsproblemer mellom sør og nord. Ja vel? Her må det være en del noen av oss ikke forstår. Dersom søringen kjøper strøm fra LOS i Kristiansand, betales «Kristiansands-pris», mens nordboeren som handler med LOS betaler «Tromsø-pris»! Velger søringen å handle strøm fra Ishavskraft i Tromsø gjelder fortsatt «Kristiansands-prisen». Nordboeren betaler fortsatt sin vanlig «Tromsø-pris». Forstå det den som kan.

Hvorfor denne urettferdigheten avhengig av bosted? Hos Posten er det annerledes. Et brev / en pakke sendt fra Kristiansand til Tromsø, eller motsatt vei, har samme fraktrute og portoen er den samme.

Helt «på tampen» et spørsmål, med tanke på overføringskapasitet: Kan det garanteres at «Tromsø-strømmen» som bestilles fra Ishavskraft blir overført direkte – fra Tromsø til bolig i Kristiansand? Hvordan fraktes «bolkene med strøm» mellom nord og sør – eller omvendt? Ja, unnskyld at jeg spør …

