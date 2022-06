Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Det var nok flere som følte seg ofret og overkjørt den gangen H, Frp og V vedtok følgende: «Kristiansand kommune, Søgne kommune og Songdalen kommune slås sammen fra 1. januar 2020» (Stortinget, 8. juni 2017). De som stemte imot var bl.a. Arbeiderpartiet. Referatet fra Stortinget er helt entydig og ikke til å misforstå.

Her kommer sitat fra stortingsdokumentet:

«Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble bifalt med 85 mot 84 stemmer.» (sitat slutt).

Det ble altså vedtatt med minst mulig overvekt: Bare én stemme av 169 voterende. Det er ubestridelig at Arbeiderpartiet helt fra første stund har vært imot kommunesammenslåing. Nå kan man få inntrykk av at Fvn velger å vinkle saken. Vinklingen kan føre til at det kan komme mye grums, skittkasting og uetterretteligheter i saken om oppsplitting etter tvangssammenslåingen.

