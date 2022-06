Jeg vet jeg har mange med meg i Agder utenfor Kristiansand når jeg sier: Vi som er innbyggere i Agder er svært avhengige av en sterk regionhovedstad. Vi er befolkningsmessig et lite fylke, som dessverre opplever lavere attraktivitet både når det gjelder næringsetablering og befolkningstilflytning enn fylker vi liker å sammenligne oss med. Dette er utfordrende med tanke på Agders fremtid og vekstmuligheter. Å gjøre seg attraktiv i denne sammenhengen må vi alle ta på alvor og betrakte som en jobb som må gjøres.

Vi trenger Kristiansand som en sterk motor, for at vi som bor i småbyene og bygdene rundt også skal få tilstrekkelig fart i verdiskapningen.

Det er flott å være fra bygda, og legitimt fortsatt å ha et ønske om å bo der. Og vær trygg: bygda vil fortsatt bestå i Kristiansands periferi selv om Kristiansand forblir en stor og sammenslått kommune. Det er en feilslutning at et bygdesamfunn opphører å eksistere bare fordi de forvaltningsmessig innlemmes i en bykommune. Våkent politisk håndverk skal sørge for at bygdelivet fortsatt skal oppleves godt der det leves. Sørg heller for å velge inn politikere som er kapable til å tilrettelegge for det.

Kristiansand by har fremstått som alt annet enn en regionhovedstad de siste årene. Bygdedyret har rådet, og Norges 5.-6. største by har for oss på utsiden vært mer å betrakte som Norges desidert største bygd. Og det er ikke ment å være en flatterende karakteristikk. Bygder kan tillate seg å være innoverskuende. Det kan ikke en regionhovedstad.

Kristiansand, med godt over 30 prosent av Agders befolkning, kan ikke være seg selv nok. Både byen selv og resten av Agder trenger storbyen Kristiansand med tiltrekningskraft og gjennomslagskraft nasjonalt. Da trenger vi samtidig innbyggere og politikere i Kristiansand som kan være dette ansvaret bevisst. Ta ansvar for å være en regionhovedstad og fungerende motor for hele Agder!

Agder generelt og Kristiansand spesielt har det som skal til. Så kan vi lage Norges beste fylke med en misunnelsesverdig sterk motor om vi bare vil (!).

