Jeg har hatt sterk tilknytning til Ukraina i nesten 30 år. Jeg har venner der og jeg har ansatte der. Når det bombes, brennes og spres fordervelse hos mine nære, slipper jeg det jeg har i hendene og løper ut for å hjelpe der jeg kan. Til nå har jeg bidratt til at over 2000 har kommet seg til trygghet i Polen og noen hundre videre til Norge. Dette liker ikke regjeringen Støre. Private initiativ er ikke ønskelig, har Støre offentlig sagt en rekke ganger. Men hva skal man gjøre når man ser folk en er glad i bombes sønder og sammen?

Jeg hjelper.

De store internasjonale hjelpeorganisasjonene som Unicef, Røde Kors, Caritas, Flyktninghjelpen via FN, Norsk Folkehjelp, har jeg sett svært lite til, og ingen av dem bistår med evakueringen av flyktninger i nød. Jeg har bare sett private som stiller opp med det de har og det de har klart å skrape sammen av ressurser, for å yte bistand. Dette er en innsats som har betydning. Jeg ser det hver dag ved den polske grensen og i Ukraina.

Dilter etter

Den norske regjeringen har diltet etter. Først etter at andre land hadde vedtatt sanksjoner, kom de første spede norske sanksjonene mot Russland. Først etter at andre land strammet til med sterkere sanksjoner, strammet Støre & co til. Det var først etter at andre land sendte våpen, også norskproduserte våpen, at regjeringen gjorde det samme. Og dette til et folk som kjemper for sin rett til frihet. Det er nesten så en ser en uvilje til handling i regjeringen.

Når så statsminister Støre sier at han ikke vil ha private initiativ for å redde flyktninger fra Ukraina, kan jeg rett og slett ikke ta ham seriøst.

Det er tusenvis av ukrainere som flykter fra sitt hjemland hver dag mens regjeringen spekulerer på hvordan de skal hjelpe dem. Den norske regjeringen har vært svært avventende og har brukt lang tid for å vurdere situasjonen. Men vi er i en situasjon der det må handles raskt. Folk dør på veien, mens regjeringsmedlemmer og byråkrater sitter rundt møtebordene og diskuterer «gode løsninger».

For meg er det utrolig at regjeringen er negative til private initiativ for å bistå flyktninger, særlig når man ser at dette har vært, og er, de eneste aktørene som til nå har arbeidet med dette.

Så langt har regjeringen vist en handlingslammelse og en feighet jeg ikke trodde var mulig.

Etter Putins bombing av strategiske steder i Lviv og Lutsk, har frykten i den ukrainske befolkningen og dermed flyktningestrømmen økt kraftig. På grensen og i mottakssentre i Polen utspiller det seg daglig hjerteskjærende scener som mangler sidestykke, i hvert fall i nyere tid i Europa.

Jeg har en appell til regjeringen Støre:

Hjelp med flyktninger nå – i Norge og der de befinner seg.

Det er på tide at regjeringen mobiliserer alle nødvendige ressurser for å hjelpe ukrainere som har mistet hus og hjem, sine kjære og alt det vi tar som en selvfølge i vår trygge del av verden. Når skal regjeringen slutte å vente på en EU-fordelingsnøkkel om hvor mange flyktninger Norge skal ta imot? Det haster med beslutninger, og de burde vært tatt for 3 uker siden, da krigen begynte. Så langt har regjeringen vist en handlingslammelse og en feighet jeg ikke trodde var mulig. I tillegg ris det ideologiske kjepphester om «profitørvirksomhet». Støre har tilsynelatende ikke innsett alvoret av denne krigen, og problemene øker for hver dag.

Send militærmateriell nå

Det er iverksatt sanksjoner som kanskje vil fungere når russernes pengesekk etter hvert tømmes, men vel så viktig er det å hjelpe Ukraina med å forsvare seg mot en overlegen fiende nå. Ukraina har tydelig uttrykt ønske om å motta forsvarsmateriell. Det er allerede sendt (lovet) M72 anti-stridsvognvåpen, men de har behov for mye mer utstyr for å kunne stoppe den russiske fremrykningen.

Press på for flere grønne korridorer

Det er over 100.000 barnehjemsbarn i Ukraina, og de er i stor fare. Mange blir brukt som menneskelige skjold av Putin allerede. Norge må bidra til å etablere trygge grønne korridorer der russerne vil garantere fritt leide. Det fremstår som om at regjeringen i Norge er mer opptatt av å holde en god relasjon til en despot som alle nå kan se ikke er til å stole på.

Norge og resten av verden kan fremdeles bidra til å lette denne situasjonen for ukrainerne. Men tiden går og folk dør bokstavelig talt på veien.

Jeg håper virkelig at regjeringen snarest kommer med tiltak, slik at vi etter disse bedrøvelige affærene fremdeles kan si: «…også vi når det blir krevet».

