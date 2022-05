En del av denne tradisjonelle, ensporede markedstenkningen er blant annet offentlige subsidier til kunst- og kulturarrangementer. Protestfestivalen kan vel sies å være et slags kulturarrangement, og har i en årrekke vært tuftet delvis på offentlige penger.

Med krigen i Ukraina i full gang, og de ringvirkningene det har på markeder og økonomi, har mange begynt å spørre seg selv om måten man bruker penger på, er den klokeste. En del har også satt matberedskap på agendaen, og det er kanskje klokt, men neppe der skoen trykker aller mest.

De som er aller hardest rammet i Norge, også i Kristiansand, er lavinntektsfamiliene. Økningen i strømpriser, på drivstoff og på mat, kan fort medføre at det blir barn som blir ofrene. Inntektene til staten øker selvsagt litt, men hvis ikke man gjør noe for å rette opp forskjellene snart, så er jeg redd for at man skyver en større andel av samfunnet ut i kriminalitet for å overleve.

Derfor er det på tide å spørre seg om ikke festivalsubsidier til f.eks. Protestfestivalen hadde vært bedre anvendt for å sponse fritidsaktiviteter og skape gode rom for barn og ungdom. Alle burde få gå på kulturskolen og ha muligheten til å drive idrett, og i bunn og grunn handler det om å prioritere annerledes når det gjelder offentlige midler.

Pengene som før har gått til å holde en festival uten bærekraft i live, der man garantert ville protestert mot barnefattigdommen og forskjellene, burde gått til fattigdomsbekjempelse og til byens fattige barn. Litt av poenget når man driver en festival som Protestfestivalen, der man skal kritisere ting, er at troverdighet hviler på uavhengighet, og en festival som er avhengig av subsidier biter neppe hånden som åpner pengesekken.

Krigen og alle dens ringvirkninger har åpnet manges øyne; og nylig kunne vi lese betraktninger fra Protestfestivalens leder rundt matberedskap. Det som er verdt å merke seg er at matberedskap faktisk er satt på agendaen nasjonalt, og at Protestfestivalens stemme drukner blant de tusen som ønsker bedre matsikkerhet. Om ikke annet, et vitnesbyrd på at Protestfestivalen ikke lenger har noen brodd eller tar opp tematikk som trenger et eget, subsidiert rom.

