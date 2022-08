Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Siden fjernvarmen er et resultat av overskuddsprodukter fra lokale industribedrifter som for eksempel Glencore nikkelverk i Kristiansand, har ikke gasspriser eller krigen i Ukraina innvirkning på prisen på fjernvarme her lokalt.

Dette bekrefter vel også Geir Eidsvig i Agder Energi Varme i sitt svar til meg.

Han skriver også at ifølge Energiloven skal ikke prisen for fjernvarme overskride prisen på strøm, men at den ellers følger svingningene for strøm.

Nå har prisen for strøm i vår landsdel passert 10 kr pr kwt (inkl avgifter). Det vil si at vi også betaler ca kr 10 for fjernvarme (inkl avgifter).

Mitt spørsmål til Agder Energi Varme er følgende:

Det er våre kommuner som eier Agder Energi Varme. Er det noen av kommunene som har gitt signaler om at prisen på fjernvarme bør reduseres nå eller at det bør settes et pristak?

Har Agder Energi Varme vurdert om de bør sette ned prisen slik situasjonen er nå?

Det kan vel selskapet gjøre på egenhånd?

