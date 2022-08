Her jeg nå går inn i min andre måned som ferierende lokalpolitiker med oppholdssted Valhalla Beach på øya Cebu på Filippinene, et døgns reise fra den hjemlige kunstdebatten, har jeg lyst til å dele noen av mine tanker rundt hva jeg mener vi etter hvert bør samles om for å løfte kunstinteressen i min hjemby.

Jeg må vel innrømme at jeg neppe hadde sittet i dagens bystyre hvis jeg ikke hadde profilert meg som hardnakket motstander av å bruke mange offentlige millioner på kunstsiloen i 2019. Nettopp den saken sammen med motstand mot Gartnerløkka-utbyggingen og havneflytting var nok hovedårsaken til det noe spesielle valgresultatet for tre år siden.

Til tross for min og manges motstand mot bygging av kunstsiloen, så ble det politisk flertall for bygging. Og i et demokrati må vi respektere det. Men før jeg går videre , så vil jeg understreke at jeg også i dag ville sagt nei til å bruke så mange millioner til et slikt byggverk.

Men nå handler det om å gjøre siloen interessant for flest mulig, også for meg og andre som kanskje hittil ikke akkurat har rent dørene ned på kunstutstillinger. Og jeg må innrømme at jeg er litt imponert over den kreativiteten som nå vises av ledelsen ved SKMU for å fylle siloen med spennende prosjekter, selvsagt i tillegg til Tangens private samling.

Samarbeidsavtalen med Start der også Einar Øgrey Brandsdal har vært involvert, har ikke akkurat ført til gledesutbrudd hos Kunsthallens Cecilie Nissen og noen lokale kunstnere, heller ikke det at veterangalleristen Bernt Bisseth er hyret inn for å tilrettelegge for utstillinger.

Og nå ser vi også at lokale kunstnere er engasjert for å lage sine spennende bidrag.

All honnør til Fuglestad og SKMU, dette lover godt, og selv en kunstamatør som undertegnede gleder seg nå til åpningen av siloen om halvannet år. Jeg tror dette kan bidra til at kunsten og kunstnerne kommer nærmere den vanlige mannen og kvinnen i gata, så dette er en vinn-vinn situasjon for oss alle.

Og jeg vil også kaste fram en annen ide. Hvorfor ikke la Kunsthallen bli en del av siloen, det bør vel være en fordel med å samlokalisere disse viktige kunstarenaene? Så jeg håper nå Reidar Fuglestad og Cecilie Nissen kan ta en kaffeprat og drodle litt rundt dette!

Og når vi fra før har et unikt og mangfoldig kunstnermiljø i Kunstsiloens umiddelbare nærhet, på Odderøya, så er det liten tvil om hvor kraftsenteret for kunst, og kultur for den saks skyld med Kilden også plassert i området, vil ligge på Agder. Og attpåtil har vi også Vest-Agder-museets hovedkvarter og senter på Odderøya/Nodeviga. For ikke å snakke om Knuden kulturskole , så dette blir bra!

Jeg ser med spenning på den videre framdriften på silokaia, og jeg ser ikke bort fra at nye og konstruktive innspill kan komme til beste for oss alle!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.