Sist år var det 658 mennesker som tok sitt eget liv i Norge, av disse var 482 menn.

Å lete etter årsaker til dette er sammensatt: Mens menn bruker farligere og mer dødelige metoder, så bruker kvinner «mildere» metoder. Det er dessuten en vedvarende tendens at menn er mindre flinke til å oppsøke hjelp.

I 2020 la regjeringen frem en handlingsplan for forebygging av selvmord i Norge, denne planen inneholdt en nullvisjon, og det er dessverre langt til vi kommer dit.

Tiltaksplanen er verd å lese både fordi den er grundig, men også fordi den setter søkelyset på tematikk og problemstillinger knyttet til selvmord som mange ikke er klar over. Det at det finnes en handlingsplan, er viktig. Det at det er et samfunnsansvar, er viktig. Men kanskje kan man vi som enkeltmennesker også gjøre en forskjell? Vi i Kirkens SOS vet at det å være til stede og stille de vanskelige spørsmålene hjelper. Vi vet at det hjelper at noen stopper opp og spør hvordan jeg har det. Det at jeg isolerer meg betyr ikke alltid at jeg ikke vil ha kontakt. Men det kan bety at jeg selv ikke orker å ta kontakt.

Parallelt med denne problemstillingen har det i flere år vært ropt varsku fra eksperthold om at barn og ungdom ikke får god nok oppfølging.

Flere unge mennesker vokser opp med svært vanskelige liv, og i verste fall kan deres utfordringer gjøre at de blir del av selvmordsstatistikken. Spiseforstyrrelse preger altfor mange ungdomsmiljø. Hver 10. norske elev på videregående lider av en spiseforstyrrelse. Så mange som 1 av 3 jenter er i faresonen. I en skoleklasse med 30 elever på videregående vil altså seks elever være i en risikogruppe. Tre vil ha utviklet en spiseforstyrrelse. Forekomsten av anoreksi ligger sju ganger høyere nå enn det gjorde for drøyt 20 år siden. Og dessverre ser det ikke ut som om dette er tall som kommer til å snu.

Pandemien har forverret tilstanden til mange barn og unge, men behandlingstilbudet har ikke bedret seg eller blitt mer omfattende. Snarere tvert imot, det blir ikke prioritert høyt nok.

Vi i Kirkens SOS har gjennom hele pandemien vært tilgjengelig for folk i krise, slik vi alltid er. Men vi har i det siste gjort noen viktige observasjoner: Samtalene og henvendelsene har blitt lenger og de har fått en mer alvorlig karakter. Nå er det dessuten såpass mange som kontakter oss at vi trenger flere som kan engasjere seg som frivillige hos oss.

Nå som verdensdagen for forebygging av selvmord nærmer seg, vil vi oppfordre alle som har folk rundt seg de bryr seg om:

Ta den ekstra tiden det skal til for å sjekke hvordan de har det! Eller fortell dem om oss. Noen ganger kan en samtale eller et ekstra spørsmål være det som utgjør forskjellen mellom liv og død.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.