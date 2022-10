Skamløst fra Senterpartiet

I et innlegg i Fædrelandsvennen skriver Stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Anja Ninasdotter Abusland, hvorfor regjeringen kutter støtten til nytt barnehospice i Kristiansand. Det er et skamløst forsøk på å forsvare et av regjeringens mest usosiale kutt.