Hånes har blitt bygget, og etter at det er gjort, så glemmer politikerne oss.

Jeg er selv fra Hånes, og gikk hele grunnskolen på Hånes skole og Vigvoll Ungdomsskole, og det som sjokkerte meg da FAU beskrev problemene på Hånes skole, var hvor mye jeg kjente meg igjen i det som ble nevnt.

Problemene som ble nevnt er problemer jeg husker eksisterte da jeg begynte i første klasse på barneskolen i 2006, og som eksisterte der så lenge jeg gikk der. Selv har jeg til og med fått høre fra de som er eldre enn meg at flere av disse problemene har eksistert enda lengre enn som så. Problemene for Hånes skole er mangfoldige, og de koster allerede kommunen penger.

Først og fremst er det problemet med at skolen er langt over kapasiteten. Hånes skole ble bygget for å tjenestegjøre Hånes bydel, hvor det nå bor 4400 innbyggere. Dette blir supplementert med den nye bydelen Lauvåsen, og den enda nyere bydelen Hamrevann, som bygges nå. Barna som bor i disse nye bydelene skal gå på Hånes skole, noe skolen ikke er bygget for å takle.

Dette har ført til at skolen har måttet ta i bruk arealer som ikke er beregnet for undervisning, som det gamle datarommet og musikkrommet på avdeling Brattbakken. Det har også ført til at skolen ikke lengre har grupperom og gruppearealer som administrasjonen og lærerne kan bruke til møter og lunsjpauser.

Resultatet av at skolen tok i bruk datarommet og musikkrommet til undervisning, var at kommunen kom på befaring og sa at disse rommene ikke er egnet til undervisning, blant annet på grunn av dårlig luftkvalitet, et vedvarende problem på avdeling Brattbakken.

På grunn av dette må skolen nå ta i bruk brakker på den store grusbanen, som både tar vekk uteareal fra elevene, og som samtidig betyr at skolens problemer allerede koster kommunen penger, uten at kommunen tar problemet mer seriøst av den grunn.

Noen av problemene skolen sliter med har også eksistert siden jeg var liten. Problemer som dårlig luftkvalitet, slitte og gamle møbler og bøker, og et problem med rotter, er bare noen av problemene som FAU beskrev, og som jeg husker fra min barndom.

Hånes har blitt bygget, og etter at det er gjort, så glemmer politikerne oss.

Men her er det faktisk slik at kommunen egentlig har en løsning på dette. Kommunen har en plan for å bygge en ny felles ungdomsskole for Hånes og Lauvåsen på Lauvåsen, og de har en plan for å bygge en ny større barneskole på tomten til avdeling Brattbakken. Planen er også at Vigvoll skole skal supplere Hånes skole i den perioden ny ungdomsskole har blitt bygget, og ny barneskole bygges. Men hvis man tenker gjennom denne ideen mer enn en gang, så kan man se hvorfor dette er en dårlig idé. Vigvoll skole har en bitteliten tomt, så liten at barna der leker ut i veien. Det er også en usikret tjønn rett bak skolen, og alt dette gjør at det er soleklart at Vigvoll ikke er trygg nok til å være en barneskole, selv ikke midlertidig.

Hovedproblemet med kommunens plan er derimot at det ikke er satt av midler til dette før tidligst 2024, og om kommunen følger den planen de har, så vil en ny ungdomsskole kunne være klar tidligst i 2026, og en ny barneskole tidligst i 2028. Og er det én ting vi vet når det offentlige planlegger å bygge noe, så er det at det aldri er ferdig til det tidspunktet de sier det skal være ferdig, og det blir alltid dyrere enn forventet.

Og derfor vil jeg spørre byens politikere om å fremskynde bevilgninger til bygging av ny skole på Hånes, og å bygge ungdomsskolen og barneskolen samtidig, slik at barneskoleelevene slipper å måtte gå på en utrygg skole på Vigvoll i flere år.

Siden utbygging av Hånes begynte for snart 50 år siden, så har vi sjelden blitt prioritert. Hånes har blitt bygget, og etter at det er gjort, så glemmer politikerne oss. I bystyret er det kun 1 representant fra Hånes av 71 totalt, og det er derfor ikke mye hun får gjort i denne saken. Så derfor spør jeg våre folkevalgte og politikere om vær så snill å prioritere Hånes, for en gangs skyld.

