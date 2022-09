Rolf Wilhelmsen hevder i et debattinnlegg at innlegg i Fædrelandsvennen blir redigert «slik at de passer avisens tolkning av ytringsfrihet» og at vår praksis er ulik for ansatte i avisen og eksterne innsendere.

Det er ikke riktig.

Vi legger stor vekt på at debattspaltene skal være så tilgjengelige som mulig for så mange som mulig. Det er en grunnleggende del av vårt samfunnsoppdrag.

Derfor må innleggene være i tråd med våre debattregler. Tekstene må holde seg til saken som diskuteres og de må være innenfor lengdebegrensningene. De må ikke inneholde personangrep, udokumenterte påstander eller andre former for usakligheter.

Bryter innleggene med noe av dette, må vi redigere. For å bidra til en saklig debatt hvor flest mulig kan delta.

Red.

