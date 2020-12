I desembermørket hadde det vært lett å resignere, eller å miste motivasjonen. Men den norske frivillighetsbevegelsen har, siden koronapandemien traff oss i mars, vist et iboende ønske om å stille opp for andre, skriver innsenderne. Bildet er fra Blå Kors julemiddag for 180 gjester i fjor. Foto: Tormod Flem Vegge