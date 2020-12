Gundersen og parkeringsvansker

Næmen fru Gundersen da, når vi skal til byen, sykler vi, spaserer eller tar bussen. Hvis vi har tid, og det har vi jo, ikke sant? Eller er det bare alle vi andre som ikke skal kjøre?

Det er nemlig slik at de fleste bilister har et ærend når de tar en tur med bilen, kanskje ikke til debatt eller bystyremøte, men like viktig likevel.

Vi må kanskje ha en undersøkelse for å få vite om alle de travle miljøforkjemperne i bystyret ikke gjør forskjell på liv og lære og at hovedmålet med alle «forordningene» er å samle inn flest mulig penger.

