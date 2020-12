Flytte ferjene til Hannevikbukta?

Hva koster det å flytte en iskremfabrikk? For eksempel til Mjåvann? Det er spennende å tenke på hvilke muligheter som kunne åpnet seg om man frigjorde Hannevikaområdet for ny ferjeterminal og biloppstillingsplass og på/avkjørsel for de reisende. Hvilke muligheter ville det åpne for med tanke på infrastruktur og tomteutnyttelse i området KMV-tomta – jernbanen?

Med de veiutbyggingene som kommer de nærmeste årene må det vel kunne gå an å benytte betydelige steinmengder til utfylling i Hannevikbukta for å vinne nye arealer og etablere en ny kaifront ytterst?

Fra en ny terminal her ville man lettere kunne sluse dansketrafikken rett opp til det fremtidige Breimyrkrysset, og slik hindre at østgående trafikk drar gjennom sentrum. Dette vil redusere trafikkbelastningen over Gartnerløkka, og samtidig gi mindre forurensing i form av svevestøv i sentrum. Siden det foreløpig ikke er utarbeidet detaljerte planer for veistrekningen fra sentrum til Breimyr, er det viktig å tenke slike tanker nå, og vurdere realismen i dem. Skulle dette ha noe for seg og Hannevikaområdet bli transformert til ny ferjeterminal, vil dagens terminalområde bli frigjort til andre formål. Disse arealene representerer store verdier. Tomtesalg her vil kunne gå inn i finansieringen av den nye ferjeterminalen. Dagens ferjeterminal vil da kunne åpne for ytterligere og spennende sentrumsutvikling, og slik bidra til spennende videreutvikling av Kvadraturen og Kristiansand. Og Kremen av iskrem trenger ikke produseres på en kremtomt. Man må vel kunne si at dagens utnyttelse av tomteområdene innerst i Hannevikbukta på ingen måte er optimal.

I et overordnet samfunnsperspektiv bør disse tankene ha noe for seg.

