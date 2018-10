Åpen folkekirke som kirkepolitisk parti?

Jeg så i avisen 23.oktober et innlegg fra Dag O. Ottosen som er leder i Åpen folkekirke i Agder og Telemark, og medlem i Åpen folkekirkes sentralstyre, at dere i Åpen folkekirke arbeider med et nytt valgprogram som skal vedtas på årsmøtet i februar 2019, og at målet er et kirkepolitisk parti.