Hva er dere så redde for Skisland, dere som ikke vil ha folkeavstemning? Er dere redde for å tape?

Eller argumenterer dere med at vi har et representativt demokrati, bystyret? Og at bystyret har avgjort saken? Vi har også et representativt demokrati på nasjonalt nivå, som har konkludert med at prosessen foran kommunesammenslåinga ikke hadde tilstrekkelig kvalitet.

Hvis dere skulle tape ei folkeavstemning, hva kan årsaken være til det? Kan det være at flertallet av innbyggerne i Søgne og eller Songdalen ikke opplever at det er så flott å være innlemmet i Kristiansand som du og dere vil ha det til?

«Det er tjenestene som teller», kunne jeg lese en innbygger uttale i Fædrelandsvennen (Fvn) her forleden. Hvilke tjenester er det som er blitt så gode? Jeg har ikke full oversikt over tjenestene. Men jeg vet veldig konkret at skolebudsjettet i Songdalen er kraftig beskåret, med betydelige konsekvenser. Søgne har jeg ikke greid å få konkret informasjon om, selv på konkret forespørsel. Men jeg husker meget godt hva rektor ved Langenes skole skrev i Fvn. Jeg vet også at budsjettet til Songdalstunet er vesentlig kuttet. Hjemmesykepleien i Songdalen er det veldig godt kjent at er kraftig endret i negativ retning. Alt dette for å komme ned på Kristiansand sitt nivå.

Vi ble lovet «det beste fra hver kommune.» Dette fremstår som direkte usant. «Alle skal ned på Kristiansand sitt nivå», burde det vært sagt. Åse Løvdal, leder av oppvekststyret, var i alle fall så ærlig at hun sa det i klartekst i Fvn at skolebudsjettene i Søgne og Songdalen ville måtte kuttes. Den ærligheten har jeg rost henne for i leserinnlegg.

Som medlem i tre år i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Tangvall skole, har jeg heller ikke registrert noe som helst som har blitt bedre etter at vi kom med i Kristiansand kommune. Lærerressursene er kuttet, i to av klassene ble det over 30 elever. Ikke bra. Ikke ulovlig, men den vanlige normen er 30 elever pr klasse, noe som er mer enn nok. Det vet jeg som erfaren skolemann.

Selv har jeg bedt ordføreren i to leserinnlegg om han kan kanskje kunne informere oss innbyggere om hva som skal bli, eller er blitt, så flott. Det er jo det han hevder, at det skal bli så veldig bra. Jeg har også skrevet leserinnlegg om direkte feilinformasjon fra kommuneadministrasjonen, om uakseptabel akustikk i klasserommene på Nye Tangvall skole. Fra kommuneledelsen er det temmelig taust. (Men rett skal være rett. Ca 23.11.21 skrev ordføreren et leserinnlegg i Fvn der han viser til gode resultater for Kristiansand. Men han svarer ikke på mine spørsmål.) Nå regner jeg ikke med at jeg som menig innbygger skal få svar når jeg skriver leserinnlegg. (Kanskje andre opplever det samme?) Men med mer enn to års erfaring som innbygger i Nye Kristiansand kommune, må jeg si at jeg opplever at avstanden fra innbyggerne til kommuneledelsen er svært stor.

Fremmedgjøring kaller en sånt.

Går dere på et tap, så kan dere takke dere selv. Dere har spilt kortene for dårlig.

