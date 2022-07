Om ikke vi reverseres vil Søgne gå under og bli glemt av politikere og vi vil bli et hull i asfalten mellom Kristiansand og Mandal. Jeg kan ikke få advart nok om hvor feil det er å bli under Kristiansand som har en helt annen kultur og visjoner enn Søgne har. Vi har hverandre og vi har Norges beste plass å bo. Vi kan ikke sitte og se på at skole og eldreomsorg blir rasert, for det må jo være likt i hele storkommunen. Hvorfor ikke heller få resten av kommunen opp på det nivået Søgne hadde og ikke dra oss ned i kvalitet. Nei nå må Søgne kommune opp og gå igjen for og få det trivelig og godt i Bygda igjen. By og Bygd er så forskjellig at det vil aldri bli ro før vi er splittet.

Med eget kommunestyre kan Bygda styres som en bygd og ikke en by med de verdier og nærhet som trengs for å få et godt tilbud til alle bygdefolk. Nei til Kristiansand og ja til Søgne.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.