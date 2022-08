Denne gangen med et dødelig utfall fordi en motorsykkel og personbil har kollidert. En av de viktigste hovedveiene mellom vest og øst, blir stengt i flere timer og alle typer bilister blir henvist til en lang omkjøringsstrekning. Det er ikke første gangen vi leser om ulykker på E39 vest for Mandal og øst for Lyngdal, og det blir garantert ikke siste gangen.

Øst for Mandal har vi en helt splitter ny veistrekning på rundt 7 kilometer med fire felter og en fartsgrense på 110 km/t. Dette er en del av den nye E39 fra Kristiansand og helt frem til Ålgård. Men like vest for det som kalles Mandalskrysset, så stopper denne nye veien helt opp. Og vi har lest mye nå om at det har stoppet opp på grunn av pengemangel og økte kostnader. Det er flere med meg som begynner å lure nå på hvor mye er et menneskeliv verdt? Hvor mye koster det ikke egentlig å stenge E39 i flere timer om gangen på grunn av ulykker? Hvor mye koster det ikke egentlig å ta en omkjøring om Øyslebø og Konsmo? Nå som statskassen renner over av økte inntekter som følge av økte priser på strøm og drivstoff, så er jeg nok ikke alene å lure på hvor mye penger må det faktisk renne inn i statskassa før politikerne tar til vettet og gir Nye Veier de midlene de trenger til å fullføre nye E39 i det minste frem til Lyngdal? For det blir garantert ikke færre ulykker på denne strekningen når det blir vinter igjen.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.