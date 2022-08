Men hvor gode har de egentlig vært til å styre byen vår?

Byens nye selvoppnevnte koalisjon SSF (Sør som før) med Bernander og Mørk i spissen, er vel forlikte i alle saker som påfører innbyggerne, industrien og næringslivet en rekke ulideligheter. Kø på Gartnerløkka, bompenger, dyr strøm, sløsing, famøse havnevedtak, rasering av bomiljø, dårlig arkitektur, nedsalg av energiverk, silo, kilden og pandemiskandaler i kulturlivet, ukultur og dårlig drift i kommuneadministrasjon og tjenestetilbud, økt fattigdom, klasseskiller og byvekst til inntekt for de som har mest på bekostning av de som har minst. De er til og med enige om kaos-kommunereformen. Innført av Høyre. Gjennomført av AP med felles stemmer for tvangsprosesser, "glemte brev" fra departementet og ulovlige møter mellom kommuneadministrasjonen og deres partier.

Det er dette som er resultatet av Sør som før-bevegelsen deres. Det er dette de er enige om at skal vedvare så lenge Høyre og Ap kan styre sammen.

Det hører med til historien at Harald Furre sin Høyrekoalisjon i 2015-19 sprakk så det sang, like mye som Jan Oddvar Skislands AP-koalisjon 2019-23 sprakk så gjallet når det virkelig gjaldt for partiets eneste sjanse både i fortid og fremtid som selvoppnevnt styringsparti.

Og nå frykter de samme selvoppnevnte for fremtiden sin. De vil gjøre det som er helt åpenbart. Søke koalisjonssamarbeide. Såkalte sosialister + såkalte konservative skal liksom være løsningen for en storkommune hvor opposisjonen ivaretas av folket fremfor to feige partier som burde ha vært den politiske kjernen i henholdsvis posisjon og opposisjon.

Og så er vi omsider ved sakens kjerne:

Norges 5. største by står uten politisk opposisjon for med unntak av den jeg selv har vært en del av med de kneblingsforsøk som ordføreren er sirkusdirektør for. Det er en pinlighet for alle, men en skandale for politikerne særlig i Høyre og AP. For det er svært viktig at det finnes en opposisjon som kan utfordre posisjonen. Dette er noe av kjernen i det demokratiske prinsippet, og viktig for å opprettholde begge siders rettigheter og maktbalanse.

Hvis posisjon og opposisjon samarbeider, så utfordrer man denne balansen.

Jeg kommer til å være en tydelig stemme mot dette, enten jeg havner i posisjon eller opposisjon ved neste valg.

Husk at i en stue hvor alle tenker likt, så produseres ikke nye, gode og reelle tanker.

Godt valg!

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.