Denne uken publiserte Lyngdal KrFU et innlegg om hvordan fraværsgrensa skaper lange helsekøer og gjør skolehverdagen vanskeligere for elever.

Selv om fraværsgrensa ikke er perfekt som den er, stiller vi i Unge Høyre oss kritisk til utsagnet om at skolehverdagen blir vanskeligere på grunn av den, da den er laget for å hjelpe elevene i vårt skolesystem som trenger det. Selv om vi mener fraværsgrensa fungerer, ser vi også behovet for å hele tiden etterstrebe å forbedre den, og det er derfor Unge Høyres landsmøte fikk gjennom forslaget om at skolehelsetjenesten skulle gis muligheten til å gi helsedokumentert fravær til syke elever.

Det er dog ikke skolehelsetjenestens ansvar å gjennomgå fravær av andre årsaker, og det er svært lite annet fravær som kan forsvares at blir gitt til elever som frivillig takker ja til en skoleplass i den videregående skolen. For at elever skal lykkes i den norske skolen er det en forutsetning at de møter opp. Obligatoriske kjøretimer og andre viktige avtaler gir også dokumentert fravær, så hvorfor KrFU trekker dette frem som ett problem ser jeg ikke helt grunnen til.

Unge Høyre mener det viktigste prinsippet i fraværsgrensa er nettopp at skolen pålegges et ansvar for å følge opp elever som faller utenfor, og det er nettopp derfor det er viktig at fraværsgrensa videreutvikles, men det er her KrFU bommer. Det er ingen elever som tvinges på skolen syke av fraværsgrensa, og det er heller ikke målet at fraværsgrensa skal straffe de elevene som av ulike årsaker ikke kan komme på skolen. Det er nettopp derfor skoleledelsen har anledning til å utvide fraværsgrensa for de elevene som av ulike grunner skal trenge dette.

Vi i Unge Høyre ser frem til at fraværsgrensen skal forbedres med måte.

