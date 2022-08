Leserinnlegget til Åshild Stubseid var noe som virkelig skapte et håp om at vi har mulighet til å skape noe sammen i stedet for å rive hverandre i «filler». Hun er en ung dame på 26 år og hun sender et klart budskap både til sine jevngamle kvinner og menn og oss eldre. Budskapet er om hva som er viktig å opprettholde både av mot og intensjoner om å bygge noe som kan bli bedre enn det vi har hatt fra før.

Jeg lener meg litt på den tanken at unge mennesker har evnen til å se hva som er et behov og at de kan være med på å påvirke i riktig retning. Det tror jeg også Åshild både ser og tenker og derfor sender hun sitt budskap ut. Uten sammenlikning forøvrig så minner dette meg om da Nordahl Grieg sendte sitt dikt (Til ungdommen) ut i 1936. Han var da 34 år gammel, 8 år eldre enn Åshild er i dag, men det var den gangen et signal om at ungdommen burde se tidens utvikling og være på vakt for å ta de rette beslutninger. Han så klart at det var gruppen «ungdommer» som måtte engasjeres for å mestre utfordringene og det tror jeg Åshild mener om denne saken også.

Slik jeg tolker hennes signal, så tror jeg hun mener at det «å gå bakover» ikke er noen løsning, men alt handler om å se på muligheter for framtiden. Dersom vi skal klare det så handler det om å stå sammen og jeg oppfatter det slik at hun mener at det er klokt å forholde seg til det som er bestemt innenfor demokratiets spilleregler. Selv om vi noen ganger kan oppleve det som overkjøring og neglisjering så er det lovlige fattede vedtak som gjelder. Dersom slike vedtak skal endres på så må det etter min mening bare skje ved at samme organ som en gang tok en avgjørelse er det organet som kan rette opp om nødvendig.

Ett av hennes argumenter er at det alltid vil være fordeler og ulemper med endringer, men det er da det gjelder å ta vare på fordelene og ellers rette opp i ulempene. Dersom vi skal klare et slikt «kunststykke» så må vi være villige til å delta i det spillet. Nostalgi og følelser for gamle dager og det som en gang var, stimulerer ikke til noe særlig av utvikling i positiv retning. Historien gir oss imidlertid et erfaringsgrunnlag som er viktig å ha med seg. Det er fakta som betyr noe. (Derfor satser jeg alt på at Statsforvalteren frembringer fakta som kan danne det beste grunnlaget for avgjørelsen i en folkeavstemning).

Jeg anmoder derfor sterkt unge mennesker, som er i ferd med å etablere seg, om å følge med og engasjerer seg både om nåtiden og framtiden vår.

