Barn trenger hjelp nærmest mulig der de bor

Når de ikke har spurt brukerne, kan ikke Foreningen for barnepalliasjon ta for gitt at 4000 familier til sterkt funksjonshemmede barn ønsker å reise til Kristiansand for å oppleve et «hvileskjær».

