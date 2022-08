For all del, jeg vil ikke godsnakke vår strømpolitikk her til lands, men se litt ut over våre landegrenser og gå litt i dere selv.

Når vi her på Sørlandet klager vår arme nød for at vi må betale kr 4.37 per kWh, går det litt mer varmt for seg på «fastlandet», for eksempel:

England 3.75

Nederland 4.49

Tyskland 4.51

Italia 5.72

Dette er noen få eksempler og man må ikke glemme at i de fleste av disse land bruker de i tillegg gass til oppvarming og matlaging, og det koster!

I Amerika koster strømmen 16 norske kroner per kWh, og derfra hører vi ingenting ...

Så tingen er egentlig det at utjevning av strømprisen mellom fylkene her er viktigere enn hva som skjer i resten av Europa.

