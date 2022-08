Vi er nå i den unike situasjon – en bokstavelig talt «once in a lifetime»-situasjon – at det er vi, innbyggerne, som allikevel skal få det siste ordet om hvorvidt vi skal få Søgne tilbake som selvstendig kommune eller ei.

Og da ville det være beint fram tragisk hvis folk bare ble sittende hjemme under forhåndsstemmingen og på selve valgdagen – eller stemte «nei» på sviktende grunnlag.

Mye arbeid gjenstår fram mot august-september 2023. Etter all lokal mediapropaganda tror virkelig mange at vi må vente helt til «tidligst 1. januar 2028» for å få kommunen vår tilbake – og så gir noen dessverre fullstendig opp. Det må derfor gjentas og gjentas, helt til det «sitter», at det for lengst er kommet signaler fra Kommunaldepartementet og fra enkeltrepresentanter på Stortinget om at det likevel er fullt mulig å gjenopprette en kommune innenfor en påbegynt kommunestyre- og bystyreperiode. Datoen 1. januar 2025 er for lengst blitt nevnt. Hvordan de da vil gjøre det mht de allerede innvalgte i f. eks. Kristiansand, gjenstår å se, men jeg er overbevist om at de finner en grei løsning på dette, parallelt med at lokallag gjenopprettes i Søgne og Songdalen, og nytt lokalvalg utskrives, med en kommunestyreperiode som nødvendigvis vil bli tilsvarende forkortet for å komme i takt med resten av landet igjen.

Og dette med finansieringen er allerede på plass. Staten tar regningen.

Alt dette og mere til må stadig terpes på fram til valget i august-september til neste år. Det ville være forferdelig om Berg Aasen og co. skulle ha jobbet i flere år for å få en lokal folkeavstemning – der regjeringen faktisk akter å høre på hva befolkningen sier, bare det blir over 50 prosent som sier «ja» til gjenopprettelsen av kommunen – og så sier folket «nei» – basert på uriktige kunnskaper.

Det kan vise seg å bli en tung jobb, det å få snudd de resignerte, gi dem nytt håp om at gjenopprettelsen vil skje mye tidligere enn 1. januar 2028 og så videre. Men jeg er overbevist om at utredningen til statsforvalter Gina Lund samt utrettelig posting av fakta fra aksjonsgruppen og andre entusiaster vil få de resignerte tilbake, sammen med mange som nok sitter på gjerdet og venter på svar på viktige spørsmål. Det er ikke lokalpatriotisme det skorter på. Det tror jeg ikke et sekund på. Stormannsgale mennesker som heller vil kalle seg «byfolk» fins det endel av – men disse blir bare komiske, og de er definitivt ikke så mange at de kan avgjøre folkeavstemningen. Det er derimot usikkerheten som er plantet av våre motstandere som er problemet. Og der må tyren tas ved hornene – utrettelig – helt fram til valglokalene stenger på valgdagen i september 2023.

Kort sagt: Det er vi som sitter med nøkkelen til å komme oss ut nå. Riktignok med et usedvanlig motvillig Arbeiderpartiet, som sleper beina etter seg i trass, men ikke desto mindre: Senterpartiet kjører dem hardt, og Arbeiderpartiet sentralt har innsett at de må gi regjeringspartner Senterpartiet denne seieren, for det generelle samarbeidsklimaets skyld. Og det samarbeidsklimaet er allerede hardt prøvet i andre sammenhenger, så det er garantert at Arbeiderpartiet vil sitte stille i båten i denne sammenhengen. Uansett om det bjeffes og knurres i lokallaget i Kristiansand.

Skal flertallet i Søgne si noe så vilt som «nei» til selvstendighet for stedet vårt, bygda vår, hvilket strider mot all natur i seg selv! – da skal det sannelig også være et «nei» basert på full innsikt i fordelene og ulempene ved reverseringen. Ikke et «nei» basert på feil premisser.

Igjen: Det blir ganske sikkert en tung periode med informasjon ut til den tvilende delen av innbyggerne våre, men gjøres det grundig, så skal vi greie dette med glans. Et jublende JA til Nye Søgne kommune! For å si det med ham jeg er oppkalt etter: «The best is yet to come»!

