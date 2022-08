Jeg leser at det å flytte Freya ville ha vært risikabelt fordi det å bedøve et pattedyr fra havet kan resultere i at dyret flyktet, og kan sovne under vann, og dermed drukner.

Dette er selvsagt noe som kan skje, og som må forhindres.

Men, hvorfor ble det ikke forsøkt å bare stenge henne inne med en not når hun lå og dormet på ei jolle?

Jeg er klar over at toget er gått, men jeg savner ennå gode svar som forsvarer avlivingen.

