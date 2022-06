Da jeg var amanuensis ved Høgskolen i Telemark på 1990-tallet, underviste jeg blant annet i økologisk økonomi. Jeg brukte en U-kurve som viste at miljøproblemene pr. innbygger var størst i de fattigste og de rikeste landene.

Det viste seg at de landene som hadde mindre forskjeller i økonomi, hadde de laveste miljøproblemene per innbygger.

Dette er et argument for SVs program der vi går inn for en grønn ny deal for et rettferdig grønt skifte.

Det er et argument både for en rettferdig u-hjelp, støtte til miljøvennlige tiltak i den tredje verden, og for utjevning av økonomiske forskjeller her hjemme.

