I 2017 var jeg student ved KIA og barnet mitt ble tatt hånd om av et par flinke damer som jobbet i barnebasen.

Da jeg søkte om skoleplass, var jeg på et forferdelig sted i livet mitt. Jeg kunne ikke norsk, jeg hadde ikke arbeid og hadde ikke råd til et dyrt norskkurs. Jeg hadde absolutt null norske venner og ikke noe sosialt liv i det hele tatt. På toppen av det ble sønnen min født med en kritisk hjertesykdom, og jeg var full av angst på grunn av helsetilstanden hans. Han hadde dårlig immunforsvar, og det var en fordel å amme ham lenge. En venninne fortalte meg om norskkurset til KIA og barnebasens tilbud.

Jeg kunne ikke tro min egen flaks da jeg fikk plass. Jeg kunne endelig gå ut av huset, møte fantastiske mennesker, lære norsk. Men det beste var at sønnen min kunne være der med meg. Jeg kunne se ham, spise lunsj mens jeg ammet ham og gi ham nærhet. For et barn som hadde en så tøff begynnelse på livet, betydde det mye å være sammen med mamma så mye som mulig (han hadde separasjonsangst). Jeg gikk på KIAs norskkurs i ca 2 år og lærte språket godt nok til å få jobb hos Hennig-Olsen. Sønnen min begynte i barnehagen. Jeg følte meg inspirert, motivert og glad fordi det var så mange mennesker jeg kjente og kunne hilse på på gata og slå av en prat med. (Det betydde virkelig mye for meg etter en periode da jeg hadde følt meg usynlig her.)

Da jeg leste at barnebasen måtte legge ned fordi de ikke fikk nok støtte fra kommunen til å fortsette, kunne jeg ikke tro det. Barnebasen har faktisk gjort det mulig for mange innvandrerkvinner å lære norsk. Det var kvinner hvis barn ikke fikk plass i vanlige barnehager, kvinner med babyer som ikke kunne ha lange pauser mellom ammingene, noen hadde som meg barn med helseproblemer, noen hadde bare et stort behov for å være rundt barna sine litt lenger.

Mange forskjellige historier, men vi hadde alle viktige grunner til å ha barna våre på barnebasen. Barnebasen var en viktig og integrert del av KIA, og nå skal den altså legges ned! Jeg kan ikke helt forstå logikken. Jeg skulle ønske at dette brevet når frem til mennesker som sitter med makt og midler til å gjøre noe for at KIA kan beholde dette viktige tilbudet. I et land hvor vi nesten daglig leser om integrering, bør slike tilbud tas vare på.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.