Hele mitt liv har jeg også fått høre, og vært vitne til, at Sørlandet blir avkortet med smuler, blant annet fordi vi har hatt mange små, ineffektivt drevne og byråkratisk tunglastede kommuner.

Når nye Kristiansand var et faktum, øynet jeg et håp for at landsdelen ikke lenger skulle bli akterutseilt. Tegnene var der, med mange større prosjekter som skulle realiseres nesten samtidig; Ytre Ringvei, Gartnerløkka, havneflytting, osv. Dette er i stor grad prosjekter som aldri ville vært mulige uten sammenslåing av kommunene for å senke utgiftene for hver borger, og det er i stor grad prosjekter som avhenger av hverandre for å bli en suksess. Ny havn trenger Ytre ringvei, Gartnerløkka trenger havneflytting, osv.

Så skjer det utrolige; et populistisk prosjekt med rot i Søgne klarer å overbevise et annet populistisk prosjekt (Senterpartiet i regjering) om at folket ikke har blitt hørt. Bare glem at vi har vært for små til å få annet enn smuler i en mannsalder, her er det kun øyeblikket som gjelder. En trangsynthet og en korttenkthet som klarer å virvle sammen et initiativ som vender hver stein de kan, for til slutt å få regjeringen til å dolke sitt eget parti (Arbeiderpartiet) i ryggen så til de grader. En skulle nesten tro det var et forsøk på å holde Sørlandet i bakevja, og hindre at vi får makt på stortinget.

Om vi ønsker at vår landsdel skal få midler til noe som helst i fremtiden, må vi stå samlet og kreve det, ikke dele oss opp for at en gjeng småkonger skal få utnytte at Søgne kommune har spilt økonomisk fallitt, og må selge ut eiendom til private hender. Sånt sett undres jeg om dette er motivasjonen bak reversering for noen. Det er en stor skam å se at det som endelig kunne sikret Sørlandets interesser og gjort av vi fikk vår bit av kaka her nede, blir avsporet av en gjeng som ikke klarer å svare på hvorvidt vi faktisk får det bedre som selvstendig kommune. Vi vet dog svaret; som liten og selvstendig kommune får man mest sannsynlig ingen innflytelse, midler eller utvikling. Man får dog litt ekstra byråkrati, administrasjonskostnader, og en veldig god grunn til å selge kommunal eiendom i desperasjon for å sikre lovpålagte tjenester.

