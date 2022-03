Litt spesielt da at de kommer med påstander mot oss som overhodet ikke stemmer. Vi står inne for innholdet i vårt innlegg og velger å kommentere de mest graverende påstandene.

RWE Påstand 1: MFMVB har sendt høringsuttalelse angående produksjonsavgiften for vindkraftverk.

Kommentar: Dette er feil! MFMVB har aldri sendt noen slik høringsuttalelse. Vi jobber kun med vår lokale sak. Mulig Nakkestad og Alfstad forveksler oss med Motvind Norge, men vi hører ikke til denne organisasjonen. MFMVB ble grunnlagt i 2013 – flere år før Motvind Norge ble grunnlagt. Nakkestad og Alfstad kommer altså med usannheter for å begrunne at vi er «falske».

RWE Påstand 2: Produksjonsavgift og eiendomsskatt tilfaller vertskommunen i sin helhet.

Kommentar: Dette er ikke avgjort! Ifølge orientering fra Advokatfirmaet Lund & Co Da til Birkenes kommune er det usikkert om produksjonsavgiften og eiendomsskatten skal tas med i skatteutjevningen. Hvis så er tilfelle, vil man ikke kunne regne med full uttelling av disse inntektene. Det er også et faktum at det ennå ikke er avklart om produksjonsavgiften er i henhold til EØS-avtalen.

RWE Påstand 3: RWE har ikke trukket seg fra tilleggsavtale med Birkenes kommune.

Kommentar: Tilleggsavtalen ble fremforhandlet mellom Birkenes kommune og RWE, og fremlagt for godkjenning i kommunestyret 3/9-2020. Det ble også da sagt at det bare var detaljer som gjenstod før RWE kunne underskrive avtalen. Denne ble også, beleilig nok, lagt fram sammen med andre saker hvor RWE måtte få godkjenning av kommunestyret. Det kom som en stor overraskelse for ordfører da RWE etter kommunestyremøtet sa at de ikke kunne skrive under på avtale likevel på grunn av «RWEs etiske regelverk». Vi synes det er merkelig at «RWEs etiske regelverk» ikke tillater at avtalen underskrives, men at det er greit at RWE utarbeider avtalen og skriver et brev om at de vil skrive under på denne etter at saken er ferdigbehandlet!

RWE Påstand 4: RWE har ikke trukket seg fra planene om Senumstad bru.

Kommentar: Første kostnadsestimat var at ny bro skulle koste 55 millioner kr og avtalen med fylkeskommunen var at RWE og fylkeskommunen skulle dele kostnadene innenfor denne kostnadsrammen. Et oppdatert kostnadsoverslag viste at broen ville koste 81 millioner. Fylkeskommunen hadde ikke mulighet til å dekke mer enn 27,5 mill og ba RWE dekke overskytende beløp. RWE trakk seg da fra planene.

RWE Påstand 6: RWE har hele tiden holdt kommunen orientert om status på kontrakter med lokale bedrifter.

Kommentar: Like før behandling av saken om utsatt idriftssettelse i sommer sendte RWE ut et brev til kommunestyrerepresentantene med en liste over lokale bedrifter som ifølge RWE hadde fått kontrakt. Det viste seg at flere av leverandørene på denne listen overhodet ikke hadde noen avtale med RWE og enkelte av dem ville heller ikke jobbe for vindkraftutbyggeren. Flere kommunestyrerepresentanter og bedrifter reagerte på dette.

Til slutt vil vi gjerne påpeke at alle politiske partier er enige om at nåværende konsesjonsregime for vindkraft er svært mangelfullt. Nytt konsesjonsregime kommer sannsynligvis neste år og vil medføre at vindkraftutbygger må ta mer hensyn til naboer, natur og yte mer kompensasjon til kommunene. Dersom RWE får utsatt frist, vil det bygges etter gammelt konsesjonsregime. Ikke rart RWE og Magnora bruker alle midler for å få utsatt frist og dermed tjene enda mer penger på bekostning av alle berørte innbyggere i Birkenes.

