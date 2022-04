Koronaepidemien ser ut til å være over for denne gang og vi nærmer oss en evaluering av konsekvensene.

Det vi allerede kan se, er at de omfattende tiltakene som ble innført har fått store konsekvenser for en stor gruppe barn og unge. Rapporter og tilbakemeldinger fra elever og ansatte i de videregående skolene sier at frafallet nå er blitt rekordstort, og heller ikke virker å synke merkbart, selv om epidemien er over og tiltakene i noen grad er fjernet.

I en tilfeldig valgt tredjeklasse på KKG er til enhver tid ca en tredjedel av elevene fraværende. Gjennomsnittlig hadde hver elev et fravær på 131 klokketimer/174 skoletimer per tidlig april, noe som ventelig vil øke markant frem mot sommeren grunnet russetid og bortfall av eksamener. Av de tilbakelagte skoleukene frem til april i år hadde altså en gjennomsnittselev vært borte 6 av 28 uker. Ettersom KKG har relativt høyt opptakskrav og tradisjonelt en ganske god gjennomføringsprosent, så kan vi anta at disse tallene er mye verre på andre skoler og linjer. Det fortelles om klasser på enkelte skoler hvor bare 15 prosent av elevene som startet, vil fullføre den videregående opplæringen med godkjent vitnemål.

Fraværsregelen ble fjernet som et koronatiltak ut hele skoleåret 2022. Det gjør at elevene ikke lenger er pålagt å være til stede et visst antall timer i hvert fag for å få bestått. I stedet så sender skolene nå ut et rekordstort antall varslinger om manglende vurderingsgrunnlag. Elever med stort fravær i undervisningen har ikke fått tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre prøver og velger derfor i stedet å holde seg borte fra disse. Faglærerne har da ikke grunnlag for å sette en rettferdig karakter i faget, og elevene får ikke fullført videregående skole. Uten fullført videregående utdanning vil videre studier forhindres og mulighetene for jobb også være mindre.

I tillegg er det tegn på at antallet såkalte skolevegrere har økt i grunnskolen. Her er årsakene mange og varierte, men vi må regne med at koronatiltak som hjemmeskole og karantener har hatt vesentlig betydning. Denne sårbare gruppen, som har høyt fravær allerede i grunnskolen, vil statistisk ha mye større risiko for å også bli dropouts i videregående opplæring.

Varig utenforskap for så mange unge er det verste som kan skje, både for samfunnet og enkeltmennesket. Derfor mener vi i Høyre at det må det settes inn tiltak så raskt som mulig fra både kommunen og fylkeskommunen for å fange opp flest mulig av disse elevene. Slike tiltak kan være sommerskole, forkurs, kveldskurs, økt adgang til privatisteksamener, forsterket fokus på å forhindre skolevegring og øke kunnskapen om hva som forårsaker fravær. Det er også helt klart at fraværsregelen og eksamener må gjeninnføres i videregående skole fra og med neste skoleår. Det er nemlig slik at det å stille krav er det samme som å bry seg!

