Det må være noe fullstendig galt når det virker som store deler av laget er vaksinert mot å spille framover. Gang på gang blir ballen slått bakover, selv om det er ledige spillere framme. Det er en gjennomført defensiv holdning som skaper kjedelig, traust og forutsigbar fotball. Det blir viktigere å holde på ballen enn å skape sjanser. Er spillerne redde for å gjøre feil? Etter et nydelig rush på kanten, venter vi på et innspill foran mål, men nei takk, det blir en bråvending og ballen tilbake til forsvar – gang på gang, og så på tvers da.

Så skjedde altså det vi har fryktet for. Ballen skal spilles ut bakfra. Keeper sender ballen til nærmeste forsvarsspiller som til overmål er omgitt av tre Skeid-spillere, og ballen blir snappet og satt i mål. Det er til å gråte over. Og ikke nok med det, et par ganger til var det nære på. Jeg har mistet troen på at dette systemet fører fram, selv om jeg vet at treneren tviholder på det, og at jeg kjenner til hvorfor han ønsker det. Hvis Start absolutt vil fortsette med å spille seg ut bakfra, må systemet brukes med langt større varsomhet og uforutsigbarhet. Det må vurderes hele tiden utfra motstanders taktikk og plassering, og først da kan det være tjenlig.

Men det er håp, noe andre omgang viste. Et «nytt» lag kom på banen, antagelig etter noen visdomsord i pausen. Ballen gikk framover, blikket gikk framover, og tempoet var skrudd opp. Tilbakespillene og tversoverpasningene var så godt som borte, og sist, men ikke minst ble det plutselig underholdende. Ja, jeg mistenker til og med spillerne for å ha det gøyere enn i første omgang. Håper inderlig at den trenden kan videreføres og forbedres slik at jeg igjen kan tro på at Start kan spille seg opp i Eliteserien, der de hører hjemme.

Dette var noen tanker som måtte ut en sen mandagskveld, men jeg setter pris på reaksjoner, gjerne motinnlegg.

