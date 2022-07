Vi kan ikke velge oss en organisering uten å vite hva vi har ansvaret for og hvilke forskjeller vi får ved grensesettinger. Vi må vite hva vi skal betjene.

Det var nemlig «fadese» som ble resultatet av statsråd Sanner og Høyres sin måte å tenke på. De hadde noen «luftslott» om å lage noen robuste kommuner og fylker uten å vite hva de skulle ha ansvaret for.

Vi trenger ikke å «vri kniven enda mer» i ryggen til regjeringen Solberg. Vi kan egentlig slå oss til ro med at dette var flaut. Det var ikke noe fornuft i måten de tvang gjennom sin reform. Det vi skal være oppmerksomme på er at det er flere Ap-ere som også er for en slik måte å bruke sin politiske makt. Det å vise seg som handlekraftige og styringsvillige er det de bruker som sitt budskap. Ja, det er riktig, de er nemlig styringsdyktige, men de er så «jæ….e» dårlige til å bestemme hva byråkratene skal gjøre. De er dårlige til å lede. De lar byråkratene få fritt spillerom og de på den siden griper muligheten «begjærlig» og forleder politikere til å gjøre den ene «tabben» etter den andre.

La oss få en slutt på at politikere skal tro at vi er en gave til dem. Det er de som skal være en gave til oss og sørge for at ulikheter skal bekjempes og rettferdighet skal oppnås. Da må de ta ledelsen på embedsverket/byråkratiet. Politikere trenger ikke å bruke et helt liv på politikk. Vi er ikke avhengige av dem og det kan være fordelaktig at andre også kan komme fram med nye impulser og ideer.

