Ordføreren er i harnisk etter at partifeller i regjeringen endelig har bestemt det de gikk til valg på. Mulighet for oppløsning av tvangssammenslåingen.

Ifølge Fædrelandsvennen føler Skisland seg ofret. Og Udjus er selvfølgelig enig med maktarrogansen i Kristiansand kommune. I min enfold trodde jeg det var innbyggerne i Søgne og Songdalen som ble ofret til storkommunen. Et klart nei i folkeavstemningen ble merkelig nok til ja på Stortinget.

En slik alvorlig feil må vel korrigeres, eller mener Skisland at valgløfter ikke skal holdes? Tenk å gå i fistel av at egen regjering endelig holder sine valgløfter. Meget spesielt, kan man si. Ja, det er det mye av i denne kommunen. Det siste forslaget er at nå skal alle i storkommunen kunne stemme over om Søgne og Songdalen kan komme seg ut av Kristiansand. Er vi kommet til barnehagen? «Pappaen min er sterkere enn pappaen din». Kjøttvekta skal telle. Følger vi logikken i kommunestyret så må vel Storbritannias exit fra EU annulleres. Innbyggerne i Italia fikk ikke stemme.

Dine partifeller i Ålesund, derimot, greidde å bruke sunn fornuft og å gi tidligere Haram kommune mulighet til tre ut av Ålesund. Et overveldende flertall stemte også for det. Kristiansand brukte derimot kjøttvekta eller «barnehagemodellen» om man vil. Demokrati er noe herk. Å la være å offentliggjøre brev som man er pliktig til er visst heller ikke så nøye. (Hvem har valgt inn Camilla Dunsæd i kommunestyret forresten. Noen som vet hvilke liste hun stod på?)

Skisland er ikke alene, et stort flertall i kommunestyret støtter dette. Kan man si det klarere: Søgne og Songdalen skal vi ha, men vi gir blaffen i hva folk der mener. Denne maktarrogansen er det mange som liker, til og med i Søgne ser det ut til. En heiagjeng er startet på Facebook. De vil tydeligvis ha mer av det samme. Du store tid! Og så lurer mange på hvordan Trump kunne komme til makten.

