Yngve Werner Monrad, kommunerepresentant i Tvedestrand (uavh) skriver at hovedgrunnen for de høye strømprisene i dag ikke er overføringskablene, men langvarig lite nedbør.

Å heller skylde på værgudene enn politikerne har nok absolutt noe for seg. Det vil nok gi de ønskede resultater. Monrad skriver at Norge i store deler av 2020 nøt godt av svært billig vindkraftstrøm fra EU. Hva legger Monrad i det uttrykket? De aller fleste har jo fått med seg at kraften er betraktelig dyrere i EU enn i Norge der vi kan produsere vannkraft til 11,5 øre pr kWh.

Krigen i Ukraina ble provosert frem og ønsket av USA og Nato for å få Putin til å handle. Man ønsket nemlig overhodet ikke å diskutere Russlands sikkerhetsbekymringer for å forhindre krigen. Når krigen ble et faktum legger man urettmessig all skyld på Putin og setter i gang sanksjoner som selvfølgelig Putin svarer på med redusert gasseksport, og derav høyere strømpriser.

Norge trenger ikke mer kraft, og det er en illusjon å tro at vindkraft på land eller til havs er grønn og miljøvennlig. Det er nok vann i magasinene til en hver tid som kan ta høyde for variasjoner i nedbøren som kan sikre lave og stabile strømpriser til industri og forbrukere som sikrer Norges forsyningssikkerhet av strøm, og ikke utenlandskablene.

Norge må derfor ta tilbake nasjonal kontroll over strømmen , og ikke la den som nå være et kommersielt produkt utsatt for spekulasjon og grådighet.

