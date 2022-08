Oppgaven var blant annet å passe på at ingen tok urimelig betaling for sine varer og tjenester. Jeg tror nok de ville slått strengt ned hvis en produsent hadde våget seg på en pris på fire kroner hvis det kostet 15 øre å produsere den.

Men det er det vi i dag må finnes oss i når det gjelder noe så nødvendig som strømforsyningen.

Syndefallet kom da høyresiden kom på den absurde tanken at strømforsyningen ikke var infrastruktur, men en kilde til profitt. Dette hadde muligens gått godt hvis man ikke også hadde åpnet opp for at prisen ikke blir bestemt her i landet, men gjennom uforståelige databeregninger i ACER eller tilsvarende organer.

At høyresiden tror på denne overtroen er en ting, men at Arbeiderpartiet ikke griper muligheten til å få slutt på markedstroen, er en gåte for meg. Når vi i dag mangler et skikkelig pristilsyn, er det eneste mulige at regjeringen selv utfører et slikt tilsyn og slår ned på den urimelige prisfastsettelsen.

