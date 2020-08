Avansert kirurgi

I fakta-artikkelen om endometriose 15/8 fortelles det at kikkhullskirurgi er eneste måten å fastslå sykdommen med sikkerhet. "Dette inngrepet gir også muligheter for å fjerne endometriosevev mens legen er inne i bukhulen med instrumentet," står det. Jeg hadde selv en kikkhullsoperasjon for noen år siden, men i mitt tilfelle holdt legen seg på utsiden, bare instrumentet var inne i bukhulen.

Men det er nesten ti år siden, og utviklingen går jo med stormskritt. Så da så.

