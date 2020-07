Sørlandsnyhetene og ytringsfrihet

Foto: Tone Sandberg

Debatten vedrørende facebooksiden til Sørlandsnyhetene og deres etiske ansvar raser på ny i Norge. Og like sikkert som at disse debattene blusser opp i media, like sikkert vekkes venstresidens konspirasjonsteori til livet igjen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn