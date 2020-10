Tørre å spørre

Mange av henvendelsene til Akan kompetansesenter fra arbeidsgivere og arbeidstakerrepresentanter som er bekymret for en medarbeider eller kollega, handler om pengespillproblemer, skriver innsenderen. Foto: faksimile fra God Helg 17. oktober

I FVN sist lørdag kunne vi lese en interessant og viktig artikkel om Kjetil, som over år har spilt bort nærmere seks millioner. Artikkelen ga et godt innsyn i hvordan spilleproblemer arter seg for spilleren selv, for pårørende og hvilken behandling som er egnet. Takk til Kjetil som står fram, det krever stort mot.

