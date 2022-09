Hittil i år har 90 mennesker mistet livet i trafikken i Norge. Det er nesten dobbelt så mange som i fjor. Jeg frykter at tallet bare vil stige, så lenge veiutbyggingen settes på pause.

Det er kritisk at det nå varsles ytterligere kutt i større samferdselsprosjekter. Ny hovedvei og firefelts motorvei mellom Stavanger og Kristiansand er helt avgjørende for å gjøre ferdselen i trafikken enda tryggere.

Før valget ble det lovet at en rødgrønn regjering ikke skulle røre ny hovedvei mellom Kristiansand og Stavanger. Nå får derimot både Nye Veier og Statens vegvesen beskjed om å vurdere gamle og nye prosjekter, for samferdselsdepartementet har varslet store kutt. I mai satte Nye Veier strekningen Mandal-Lyngdal på vent. Denne strekningen har de siste årene hatt 290 trafikkulykker, inkludert 21 dødsfall.

En ny motorvei mellom Kristiansand og Stavanger vil knytte regionene enda tettere sammen. Behovet for dette er udiskutabelt. Veibyggingen er et viktig bidrag til å bygge ut infrastrukturen, samtidig som det sikrer effektiv transport som også er trygg.

Trygge veier er helt avgjørende for å knytte regionene våre sammen. For de flere hundre yrkessjåførene over hele landet som sørger for levering av varer. For dem som vil raskere frem og tryggere hjem, og for næringslivet som knytter regionene våre sammen. Ikke minst er det helt avgjørende for trafikksikkerheten.

Vi har ikke mer å kutte. Vi har ingen flere å miste. Ny E 39 må på plass nå.

