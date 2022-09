Foto: Frank May / ntb

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Det er meningsløst at et flertall av stortingspartiene, med Høyre i spissen, mener at folks tannproblemer ikke skal få samme offentlige oppmerksomhet som andre skader på kroppen.

Mange nordmenn slutter å gå til tannlegen fordi det rett og slett er for dyrt.

Demokratene har programfestet at vanlig tann- og øyebehandling skal legges inn under folketrygden, og dekkes på samme måten som andre helseskader.

Normale folk vet at tennene og øynene er en del av kroppen vår. Det fortoner seg kanskje som en latterlig selvfølge, men ikke for flertallet av norske politikerne.

Statsminister Støre og finansminister Vedum: Hvorfor er ikke behandling av tann- og øyeskader, og da snakker jeg ikke om brillestøtten, underlagt de samme reglene for økonomisk støtte gjennom folketrygden?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.