Det ligger selvsagt forpliktelser i å ha på seg den gula drakta og spille kamper for Start.

Stolthet, offervilje, spilleglede er noen sentrale stikkord. Det vi har sett de siste kampene er direkte trist og skremmende. Et lag uten glød og offervilje. Kamper mot lag som Start bør og skal vinne over. Nå får vi en ny sesong midt på tabellen i OBOS-ligaen.

Det ble satt fokus på opprykk, nye og dyre spillere ble handlet inn og vi trodde nok en gang at noe kunne være på gang.

Et lag med alt for få lokale spillere og uten vinnermentalitet er det vi har å forholde oss til. Kanskje en idé kan være å se på gamle klipp fra noen av de beste kampene fra 2005-sesongen. Her var det et lag med mange lokale gutter som ofret alt og ga oss det vi ville ha. Spilleglede, blod svette og tårer, samt en ydmykhet overfor det å kle seg i den gule drakta.

Nå er det samling i bunn. Hver og en må gå i seg selv og forstå at fokuset må endres for å snu den negative trenden.

