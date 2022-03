Forrige uke besøkte jeg Lars Jenssen, ambulansearbeider og plasstillitsvalgt for Fagforbundet ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han forteller hvor mye de sliter med å ha ambulanser i beredskap og kunne etterleve responstiden som myndighetene har satt.

Ifølge Helsedirektoratet er det ingen av de fire regionale helseforetakene som når målet om at ambulansen i 90 prosent av tilfellene skal være framme på hendelsesstedet innen 12 minutter i tettbygde strøk og 25 minutter i grisgrendte strøk. For tettbygde strøk lå AMK Sørlandet på bunn med kun å nå responstiden i 61,2 prosent av tilfellene.

Bilambulansetjenesten som Lars Jenssen og hans kollegaer utfører, er ryggraden i ambulansetjenesten i Norge. De sto for 97 prosent av alle oppdrag i 2019, og det har vært en klar økning i antall oppdrag for ambulansebilene med størst økning på «akutte oppdrag». Vi kan ikke ha det slik at antall ambulanser på veien stadig blir færre og stadig sjeldnere først på ulykkesstedet i distriktene.

Fagforbundet er opptatt av å skape bedre tjenester og trygghet til befolkninga, en viktig del av det er å skape en bedre ambulanseberedskap. Vi tar på alvor når ambulansearbeidere som Jenssen sier at beredskapen er for dårlig flere steder i landet, og politikere må ta grep for å sikre at folk får hjelp i tide. Det budskapet skal Fagforbundet være tydelig på også framover.

Sørlandet fortjener en bedre ambulanseberedskap, og sørlendinger fortjener flere av Lars Jenssen og hans kollegaer i bilambulansen.

