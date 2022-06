Det er i vinden nå, en retur til de gyldne tider. For alt, absolutt alt, var bedre før. Så her er mitt forslag til et tiltak som vil gjøre byen vår bedre; vi må få tilbake Flekkerøyferja!

Tunellen er altfor dyr, og fører til masse unødig kjøring til og fra fastlandet. Den er også veldig mørk og full av eksos, og det er mye sunnere for de som vil reise til fastlandet å stå ute på dekk og puste frisk sjøluft. De får jo også en mye bedre visuell opplevelse, der de kan se kanonmuseet, Vestergabet og helt inn til byen, iallfall til Odderøya.

Det er på tide at vi gjør Kristiansand greit igjen, og får tilbake alle de tingene folk liker; slalåmbakken og hoppbakken i Storheia, Biljarden på Cita-gården, og ikke minst Sørlandsruta-bussene, for de var alltid på tiden selv om de ikke hadde disse fancy digitale skjermene til å fortelle oss at de var det.

Kanskje den viktigste institusjonen jeg savner, er borte fordi byens avis anser seg som så fin og viktig at de må ha sin egen innglassede fuglekasse midt på torvet. Jeg snakker selvsagt om Torvets Kebab, som i min ungdom definitivt var det nærmeste vi kom noe som var verdig en Michelin-stjerne eller tre. Det er på tide å få reversert ting; full revers, til en tid der alle var fornøyde og ikke hadde annet å klage over enn at ting kanskje var enda litt bedre om man går enda lenger tilbake, før de levde. La oss rygge uten bakspeil, før det er for sent!

