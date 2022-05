Da en politiker tidligere denne uka kom ut med en artikkel om abort var kommentarene som dette: «Synd moren hans ikke brukte prevensjon» «I akkurat hans tilfelle burde retten til selvbestemt abort utvides til hans alder!» Dette er SYKE TING, som jeg trodde folk som er godt voksne visste at vi ikke skal skrive til eller om hverandre.

Sosiale medier er vanskelig, og nok så nytt for de fleste. Vi unge trenger noen å se opp til. Det får vi ikke. Vi trenger at noen forteller oss, viser oss og lærer oss hva som er rett å galt. Når voksne skriver ting som «Hold Kjeft» og «Hun er bare fæl» til andre er det ikke et godt utgangspunkt. Helt siden barneskolen har jeg fått høre hvor viktig det er å heie fram andre og hverandre. Det burde være en selvfølge å heie fram de unge som tørr å si sin mening høyt, stå for det de mener og brenne for det de tror på. Engasjement er ikke bare kult. Det er tøft, vanskelig, skummelt og sinnssykt viktig. Vi MÅ slutte å rakke ned på andre. – Og dere voksne burde heie på de unge som faktisk er fremtiden!

Vi må bli flinkere til å skille sak og person. Ofte når folk er uenige i politikken, sier de fra. Det er veldig fint. Som regel når noen forteller hvorfor de er uenige med meg sitter jeg igjen med ett nytt synspunkt og ofte litt fler tanker rundt saken. – Og det er så fint! Det verste jeg vet er når man prøver å si sin mening, men ikke får noe respons. Når det å dele ett innlegg i utgangspunktet er ganske skummelt hjelper det ingenting med kommentarer som: «Du blir nok voksen en dag» «Jeg blir skremt» og «Tror du du er viktig?»

Det er vondt å tenke på at dette er verdenen vi lever i. Å skrive stygt til andre bak en skjerm er lett, det vet vi nok alle. Jeg håper du som har lest helt hit vil være med å gjøre en forskjell i kommentarfeltene framover. Hei folk fram, gi folk ros, og si fra viss du er uenig. Vi unge, vi er gode på det å skille person og sak. – Det er jeg drit stolt over! Og til dere voksne som bombarderer Facebook kommentarfelter med dritt, skjerp dere. For vår skyld.

