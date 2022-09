Svein-Harald Mosvold Knutsen stiller i et innlegg 17.9. spørsmål om jeg er seriøs når jeg hevder at «valgvinnerne» fra siste kommunevalg er denne bystyreperiodens store tapere.

Selvfølgelig er det seriøst ment, og jeg vil tro at mange av velgerne som stemte på protestpartiene føler at stemmene deres har vært bortkastet.

Poenget i mitt innlegg i FVN 16.9. var at flere partier og lister gikk til valg på at en skulle endre allerede bystyrevedtatte vedtak, som bygging av Kunstsilo, flytting av containervirksomheten fra Lagmannsholmen til Kongsgård/Vige og bygging av Gartnerløkka. Mange velgere trodde på «protestpartiene», men som de fleste nå har registret, så har verken Demokartene eller Folkelista fått gjennomslag for noen av de tre hovedsakene ved siste valg.

Mosvold Knutsen hevder at det er deres «kamp» som har ført til at private har tatt regningen på overskridelser for byggingen av Kunstsilo. Her må jeg stille spørsmålet tilbake, mener du dette seriøst, Svein-Harald? Det var ingen kamp, Ako Foundation (Nicolai Tangen) stilte uoppfordret opp og dekket merkostnaden.

Om de tre nevnte sakene vil gjøre Venstre til valgvinnere i 2023, vil jo vise seg. Jeg tror mange velgere setter pris på partier som står fast på sine standpunkter, som ikke tar omkamper på alle vedtatte saker som en er uenig i. Venstre var for eksempel uenig i løsningen som er valgt for Gartnerløkka, men nå er vedtaket fattet og arbeidet i gang. Da må vi heller se fremover, og jobbe for nye bærekraftige saker som kan bidra til at vi når våre ambisiøse klimamål. Et av tiltakene vil være å følge opp bystyrevedtaket om å flytte containervirksomheten til Kongsgård/Vige.

Venstre var med å sikre flertall for bygging av Kunstsilo, gjennom bevilgning fra regjeringen og bystyret. Det er vi stolte av, og ser frem til åpningen om ett års tid. Og ja, Venstre har tro på at mange velgere setter pris på et parti som satser på gode kulturtilbud, blant annet gjennom Kilden, kulturskolen, bibliotek, idrettsanlegg og frivillige organisasjoner.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.