Gledelig jul og «koronavirus-dekorasjonen»

Vi så et stort koronavirus på torget.

Er ikke jul en gledens tiden til alle? Hva er gleden med den koronavirus-dekorasjonen? For noen er det et symbol på døden og for alle et symbol på frykt for døden, isolasjon og depresjon.

Hva var vitsen?

Vi er opp i en koronapandemi. Hvis avisen Fædrelandsvennen skal spørre folket på torget hva de synes om denne julepynten, tror man noen vil svare: – Jeg er så glad for å se det hver dag.

Vi vil feire en noenlunde normal jul. Fjerne koronavirus-dekorasjonen!

Natalia Wartiainen,

Turid Netland Myhre,

Olga Loubskaja

