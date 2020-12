Bruk av refleks

Jeg er mye på veien sammen med min kone. Nå om høsten er det skrekkelig vanskelig å se gående, enten de krysser en mørk vei, et gangfelt, går/ eller sykler uten lys på sykkelen. Felles for veldig mange av de vi møter er de bruker ikke refleks i noen form. Hva er det som gjør at folk er blitt dårligere til å bruke et slikt livreddende hjelpemiddel? Her må det en motiverende kampanje til slik at vi slipper unødvendig skader på myke trafikanter. Folk tenker, jeg ser bilen og da ser vel sjåføren meg? Nei, sjåføren ser deg ikke.

Denne kvelden skjedde det en påkjørsel på en farlig fotgjengerovergang på Tinnheia. Det var mørkt og ikke lett å se noe i regnet. Denne plassen er det mye folk som krysser og mange nestenulykker har det vært. Farten er kanskje for høy? Jeg ser mye trafikk over sletta som går langs toppen her, og her burde UP tatt oppstilling på forskjellige tidspunkt på døgnet og jeg er sikker på at det hadde forsvunnet både penger og førerkort. Det er iallfall en stor fordel om de som kjører tenker sikkerhet, ned med farten før et fotgjengerfelt, og at de som er ute bruker refleks for å hjelpe bilistene slik at de kan bli sett.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn