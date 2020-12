Ikke la det gå ut over barna våre

Vi er ikke imot forandringer når det gjelder barnehage- og skolestruktur, men kvaliteten må opprettholdes og hele tiden forbedres, skriver innsenderne. Foto: Gorm Kallestad / NTB

FUB Kristiansand og Komfug er oppriktig bekymret over den økonomiske situasjonen som viser seg i Kristiansands-barnehagene og skolene. Vi er bekymret for hvordan våre barn fremover skal bli ivaretatt på best mulig måte i denne kommunen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn