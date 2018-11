Palme-gåten

Saken har frem til nå bare basert seg på gjetting. Jeg vil minne om hva som ble skrevet i div. media i tiden etter drapet. Det ble påstått at våpenkonsernet Bofors av Olof Palme fikk sabotert en våpenkontrakt på 5 milliarder til Tyrkia. Deretter ble en annen ordre på 5 milliarder til Iran, som hadde stort behov for våpen, annullert. Deretter hender det utrolige at to svenske agenter forulykker under etterforskningen. Den ene trår på et såpestykke på badet og brekker nakken, den andre ”faller” foran toget på stasjonen. Ja der er tydeligvis vist stor kreativitet for å sabotere etterforskningen?